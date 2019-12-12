اخماد حريق اندلع في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

2019/12/12 | 15:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات العسكرية الروسية، الخميس، احتواء الحريق الذي اندلع في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة الأميرال كوزنتسوف.

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