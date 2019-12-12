كشف ثغرة خطيرة تغلق هاتفك عن بعد!!

2019/12/12 | 15:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في خضم الخلاف الدائم بين محبي أجهزة "أيفون" ومفضلي هواتف "أندرويد"، يبرر عشاق "أبل" ولعهم الدائم بهواتفهم بقوة خصائص الأمن لديها وصعوبة اختراقها مقارنة بنظيراتها، لكن يبدو أن هذا لم يعد صحيحا.

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