الدفاع تناقش ملء المناصب الشاغرة في القيادات والفرق والوحدات والمديريات

2019/12/12 | 15:56 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

ناقش كبار قادة وزارة الدفاع، ملء المناصب الشاغرة في القيادات والفرق والوحدات والمديريات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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