ابو علي العسكري القيادي في حزب الله يدعو لتحرك بعد أحداث ساحة الوثبة: لا لحثالة السفارات

2019/12/12 | 15:59 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن القيادي في كتائب حزب الله ابو علي العسكري هجوما على المتظاهرين، مشيرا الى انه عبارة عن قطاع طرق ويمارسون الإجرام والانحلال ولا بد من وضع حد لهم.

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