2019/12/12 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_مضيه المقاومة الفلسطينية حركة ثورية تسترشد بالنظرية الثوريةاهتمت الصحافة المكتوبة والمسموعة ووسائل الاتصال الجماهيري بخبر توجه اميركا الى نمط حرب ثقافية ترمي لتفسيخ المجتمعات المستهدفة وشل مقاومتها ليمنة التحالف الامبريالي- الصهيوني.
وهذا النمط من الحروب مجرب منذ أزمنة وأثبت نجاعته.
أورد كل من نوعام تشومسكي ، المثقف الأميركي البارز والمناهض للامبريالية وكذلك الكاتبة البريطانية فرانسيس ستونر سوند......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد مضيه - لمقاومة الفلسطينية حركة ثورية تسترشد بالنظرية الثورية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهذا النمط من الحروب مجرب منذ أزمنة وأثبت نجاعته.
أورد كل من نوعام تشومسكي ، المثقف الأميركي البارز والمناهض للامبريالية وكذلك الكاتبة البريطانية فرانسيس ستونر سوند......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد مضيه - لمقاومة الفلسطينية حركة ثورية تسترشد بالنظرية الثورية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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