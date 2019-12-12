ياسين المصري - ومازالت الصعلكة مستمرة! 2/2

2019/12/12 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري هل كانت رسالة دينية أم صَعْلُوكيَّة؟نقرأ في كتب السيرة (العاطرة) للنبي (الكريم) التي كُتِبت تحت حد السيف أنه أثناء وجوده في مكة، كان يعرض ديانته على القبائل التي كانت تأتي للحج أو التجارة ويذهب إليهم، ويجلس معهم ويحاورهم بالحسنى، ويدخل في تفاصيل ما يدعو إليه من قيم ومبادئ، ويطلب منهم النصرة، حتى يبلِّغ كلام الله … إلى آخره، فلا يستجيب لدعوته أحد.هذا الكلام المرسل يمكن اعتباره تمهيدًا أو تبرير......

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