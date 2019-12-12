2019/12/12 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع منزل القتيل قرب دائرة التقاعد التي تكون في جانب الكرخ من وسط بغداد، وبالجهة المقابلة لها عند عبور جسر الاحرار باتجاه الرصافة تكون ساحة الوثبة او مسرح” جريمة” اليوم التي تضمنت عدة روايات لتفاصيلها.في أول سرد للحادثة نقل شهود عيان حسبما روّج لذلك بمواقع التواصل الاجتماعي، فأن دار القتيل المعلق فوق عمود اشارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة “الوثبة”: روايات مختلفة وتهديد متبادل.. تعرّف على القصة الكاملة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة “الوثبة”: روايات مختلفة وتهديد متبادل.. تعرّف على القصة الكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).