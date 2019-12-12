USAID تجهّز ثلاثة قرى لم يصلها الدعم بالمولدات الكهربائية لتمكين العيادات الصحية التابعة لها

2019/12/12 | 16:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع تمكين العيادات الصحية في قضاء الحمدانية الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – مبادرة صمود المجتمع العراقي – برنامج تعافي وتنفّذه منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بالتعاون مع القطّاع الصحي في قضاء الحمدانية، جهّزت الوكالة الأمريكية صباح هذا اليوم الخميس المصادف 12 كانون الأول 2019 ثلاثة قرى …

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