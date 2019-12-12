العثور على قارورة بداخلها رسالة من القرن الماضي

2019/12/12 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر أحد سكان مدينة بروفينس تاون بولاية ماساتشوستس الأمريكية خلال تجواله على الشاطئ، على قنينة تحتوي على رسالة من القرن الماضي.

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