مقرب من الصدر يعلق على أنباء ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

2019/12/12 | 16:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على إمكانية ترشيح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني لتولي منصب رئيس الوزراء.

ونشرت صفحة "صالح محمد العراقي" تعليقاً لأحد الأشخاص جاء فيه: "شياع مرشح الأحزاب الفاسدة.



لن يمرر"، وذيلها بهاشتاغ "#مو_بكيفكم".وعلق العراقي على ذلك قائلاً: "#مو_بكيفكم".

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