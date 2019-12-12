الحداد يبحث مع مدير معهد القانون الدولي تنفيذ مطالب المتظاهرين

2019/12/12 | 16:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان وليام سـبينس سـبينسر ومدير مكتب العراق للمعهد نجم الخفاجي سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مجلس النواب ومعهد القانون الدولي، فضلا عن الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال المكتب الاعلامي للحداد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الحداد أشار في اللقاء إلى أن مجلس النواب مستمر في أداء عمله ومهامه الرقابية لإقـرار القوانين والتشريعات التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".

وبين الحداد ان "المجلس صوت على حزمة مهمة من القوانين والقرارات منها إلغاء الامتيازات للمسؤولين وتعديل قانون التقاعد الموحد وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل لجنة خاصة للمضي في إجراء التعديلات الدستورية"، مضيفاً أن "اجتماعات اللجنة القانونية مع الكتل النيابية متواصلة وبإشراف هيئة رئاسة المجلس لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهناك قوانين أخرى مهمة في طور الأجراءات التشريعية وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية وقانون المجلس الاتحادي وقوانين خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين".

من جانبه، أكـد وليام سـبينسر حسب البيان على "أستعداد معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان لتقديم المشورات وتمكين السادة النواب من أداء العمل النيابي بما ينسجم مع تطورات الحاصلة في المجتمع"، مشدداً على "أهمية استمرار التعاون بين مجلس النواب الاتحادي وبرلمان كوردستان بما يعـزز من العمل النيابي للمؤسسات التشريعية وتبادل الخبرات والزيارات بين اللجان من أجل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين من خلال التشريعات والقوانين النافذة لتخفيف من معاناتهم اليومية في جميع محافظات العراق".

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