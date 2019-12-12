تقرير يكشف عن ثغرة تساعد في التحكم بهاتف

2019/12/12 | 16:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف تقرير إخباري، أن خبراء في أمن المعلومات عثروا على ثغرة تساعد قراصنة الإنترنت في التحكم بهاتفك من نوع "آيفون"، وإغلاقه عن بعد.

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