الهجرة: عودة 65 لاجئاً عراقياً من أربع مدن تركية

2019/12/12 | 16:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ،اليوم الخميس، إعادة (65) لاجئاً عراقياً من تركيا الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات البلاد.

وذكر مدير عام دائرة شؤون

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