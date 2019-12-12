2019/12/12 | 16:27 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التعديلات الدستورية: الملفات الخلافية لم تحسم بعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/12 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التعديلات الدستورية: الملفات الخلافية لم تحسم بعد) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التعديلات الدستورية: الملفات الخلافية لم تحسم بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).