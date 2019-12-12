2019/12/12 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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حساب مقرب من الصدر: ترشيح ’’شياع’’ لن يمر وعلى ’’الملائكيين’’ الكشف عن المتورطين بحادثة الوثبة

يتبع ..

بغداد اليوم - متابعة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 12 كانون الاول 2019، إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، فيما عبرت عن استعدادها للقيام بتحرك دولي للتحشيد ضد ما يجري من ’’قتل ممنهج’’.

وقالت المتحدثة باسم الو

بغداد اليوم - بغداد

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاربعاء 12 كانون الاول 2019، الحكومة العراقية البدء في حماية مواطنيها، عبر إنهاء أعمال العنف غير القانونية التي تشنها قواتها الأمنية ضد المتظاهرين، واتخاذ إجراءات فعالة ضد الجماعا

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تيار الحكمة، حسن خلاطي، الخميس (12 كانون الأول 2019)، عن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب، يوم أمس، وامتناع الكتل السياسية عن التصويت على قانون الانتخابات الجديد.

وقال خلاطي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ج

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