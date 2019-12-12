بيان هام من متظاهري ساحة التحرير بشان أحداث الوثبة

2019/12/12 | 16:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن متظاهرو ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، البراءة من مفتعلي الاحداث التي وقعت في منطقة الوثبة وسط العاصمة اليوم، مؤكدين أنهم سلميي...

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