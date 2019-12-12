ساحة الوثبة تتضخّم.. التظاهرات تنحرف باتجاه التصفيات السياسية

2019/12/12 | 16:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق فتحت حادثة إعدام شخص في #ساحة_الوثبة ببغداد، اليوم الخميس، النار بين التيار الصدري وميليشيا “عصائب أهل الحق”، في خطوة تشير إلى انحراف #التظاهرات واستغلالها من الطرفين […]

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