ويليان يصدم برشلونة بهذا الامر !

2019/12/12 | 16:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أكد ويليان بورجس دا سيلفا لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن ممثليه يتفاوضون في الوقت الحالي مع مسؤولي النادي بشأن عقد جديد وإنه يأمل بوصول أخبار جيدة قريباً.

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