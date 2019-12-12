الملك سلمان يُصدر ثلاثة أوامر ملكية بينها إعفاء مسؤول كبير

2019/12/12 | 16:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أصدر ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، ثلاثة أوامر ملكية، يعفى بموجب الأول منها عبدالرحمن الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.

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