الحشد: احبطنا ثلاث هجمات لداعش خلال 10 ايام جنوب الموصل

2019/12/12 | 16:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

أعلن آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري، اليوم الخميس، عن احباط ثلاث هجمات لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال الايام العشرة الماضية جنوب

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