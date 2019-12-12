ألمانيا ترد على طرد دبلوماسييها من روسيا

2019/12/12 | 16:58 - المصدر: العهد نيوز

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علقت وزارة الخارجية الألمانية على قرار موسكو اليوم الخميس طرد دبلوماسيين اثنيين ألمان من أراضيها، بعد طرد برلين دبلوماسيين روسيين من أراضيها الأسبوع

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