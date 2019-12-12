تعرف على مقررات اجتماع ادارة نادي الصناعة

2019/12/12 | 17:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت الهيئة الادارية لنادي الصناعة الرياضي اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عمار عبد الله نائب رئيس الهيئه الادارية في مقر الوزارة وناقشت العديد من الامور التي تخص النادي ونشاطاته الرياضية وكيفية المحافظة على جاهزيتها للاستحقاقات المقبله مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف التي يمر بها بلدنا العزيز.

ووافقت الهيئة الادارية على مقترح تاسيس مدرسة كروية تضم مختلف الاعمار وكذلك الموافقة على مشاركة فريق كرة الطاوله في بطولة غرب اسيا التي ستقام في مملكة البحرين للفتره من 21 ولغاية 2019/12/25 ".

الى ذلك بحثت الهيئة الادارية السبل الكفيلة باعداد فريق كرة القدم للمشاركة في هذا الموسم وتوفير جميع مستلزمات نجاح المشاركة في دوري الدرجة الاولى مع مناقشة السبل الكفيلة بايجاد العديد من الطرق لدعم موقف النادي المالي عن طريق الاستثمار لمختلف المشاريع التي تنسجم مع الاهداف الرياضية التي توفر بيئة مناسبة لدعم الانشطة في النادي".

وفي ختام الاجتماع وافقت الهيئة الادارية على مشاركة فريق الطائرة في التجمع الاول لبطولة الدوري في محافظة السليمانية المقرر انطلاقه الاسبوع الحالي".

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