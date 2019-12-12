أحكام بالسجن على متهمين بالمخدرات في السليمانية

2019/12/12 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حكمت محكمة جرائم السليمانية الثانية، بالسجن على ثلاثة متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات.

وقالت مديرية اسايش السليمانية في بيان ان قواتها تمكنت من تاريخ 18/5/2019 وحتى تاريخ 6/9/2019 وبأمر قاضي التحقيق، من اعتقال ثلاثة اشخاص في محافظة السليمانية وفق المادة 14 من قانون المخدرات.

واضافت أنه تم الحكم عليهم من قبل محكمة جرائم السليمانية الثانية بتاريخ 9/12/2019 و10/12/2019 على احد المتهمين بالسجن سنة واحدة وغرامة 450000 دينار عراقي، وعلى الاثنين الاخرين بالسجن ستة اشهر وغرامة 450000 دينار عراقي.

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