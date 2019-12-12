2019/12/12 | 17:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات العراقية تدمر اوكارا لداعش في كركوك

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