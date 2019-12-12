لجنة التعديلات الدستورية: اجتماعاتنا مستمرة للوصول الى حلول تعالج مشاكل العملية السياسية

2019/12/12 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة التعديلات الدستورية استمرار اجتماعاتها، وأن الملفات الخلافية لم تحسم بعد، والمناقشات جارية للوصول الى حلول جذرية تعالج مشاكل العملية السياسية برمتها.

وقال نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية يوسف محمد صادق في بيان، إن اللجنة تواصل اجتماعاتها المكثفة من أجل الوصول الى تعديلات تعزز ركائز الديمقراطية والحكم الرشيد، وتسهم في ترسيخ أكثر لدعائم دولة المواطنة في العراق، مبينا أن اللجنة التي ضمت ثلاثين عضواً عكفت في اجتماعاتها السابقة على دراسة جميع الآراء والأفكار والرؤى المطروحة.

وأضاف، أن لجنة التعديلات استضافت العديد من ممثلي الشرائح والفعاليات الاجتماعية ورؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني حرصاً منها على تلبية مطالب المتظاهرين، وتضمين آراء فئات المجتمع كافة في التعديلات، فضلا عن استماعها لطروحات أساتذة الجامعات والمختصين في القانون الدستوري والنظم السياسية، وخبراء الأمم المتحدة.

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