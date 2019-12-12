على طريقة “الجوكر”.. صالح العراقي في رد خطير على قيس الخزعلي: احذروا “دراكولا”

2019/12/12 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهد موقع “تويتر” ،اليوم الخميس، سجالاً حاداً بين قيس الخزعلي الامين العام لعصائب اههل الحق، وصالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ويأتي هذا السجال وسط توتر شديد بالعلاقة بين عصائب اهل الحق ومحور الحشد الشعبي من جهة، والتيار الصدري من جهة اخرى.احذروا “دراكولا” وقال صالح محمد العراقي، […]

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