الصناعة : قدمنا تسهيلات استثمارية لدعم المنتوج الوطني

2019/12/12 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، تقديم تسهيلات استثمارية لدعم المنتوج الوطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن "الوزارة أبرمت عقوداً مع القطاع الخاص بهدف تأهيل وتشغيل المصانع وفق الفرص الاستثمارية"،

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