2019/12/12 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، تقديم تسهيلات استثمارية لدعم المنتوج الوطني.
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وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن "الوزارة أبرمت عقوداً مع القطاع الخاص بهدف تأهيل وتشغيل المصانع وفق الفرص الاستثمارية"،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة : قدمنا تسهيلات استثمارية لدعم المنتوج الوطني ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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