“تويتر” تغلق حساب قيس الخزعلي: شاهد الصورة

2019/12/12 | 17:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اغلقت شركة “تويتر” حساب الشيخ قيس الخزعلي الامين العام لعصائب اهل الحق.وبررت الشركة هذا الاغلاق لإنتهاكه معايير النشر بصورة عنيفة، وذلك بعد نشره صورة عن حادثة الوثبة.وقال الخزعلي في تغريدة على موقعه في “تويتر” :”الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة ؟!”.وأطلق […]

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