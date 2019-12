جثة على عمود في بغداد.. المتظاهرون ينددون واستنكار لتعليق الخزعلي

2019/12/12 | 18:00 - المصدر: الحرة

أدان ناشطون ومحتجون عراقيون، الخميس، حادثة مقتل أحد الأشخاص في منطقة ساحة الوثبة وسط بغداد، وسط تضارب للأنباء عن هوية الضحية والجهة التي تقف خلف الحادثة.

وأصدر متظاهرو ساحة التحرير بيانا استنكروا فيه الحادث، وأعلنوا براءتهم من أي أعمال تخرج عن "نطاق السلمية".

وروى البيان ما جرى في ساحة الوثبة، حيث نقل عن شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية أن أحد الأشخاص من سكان منطقة ساحة الوثبة قام وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل عددا منهم، دون أي تدخل من القوات الأمنية".

وأضاف أن هذا الأمر "دفع البعض من مجهولي الأهداف والانتماءات إلى مهاجمة منزل الشخص وحدث ما حدث، أمام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين لجميع هذه الأفعال".

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لجثة شخص وهي معلقة على أحد أعمدة الكهرباء في ساحة الوثبة قيل أنها لشخص كان قد فتح النار باتجاه المحتجين في وقت سابق الخميس.

على الجانب الآخر اختلفت الرواية الرسمية بشأن حادثة ساحة الوثبة، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف قوله إن متظاهرين أقدموا على "قتل شخص يبلغ من العمر 16 عاما بعد حصول مشادات بينه وبين المحتجين".

وقال خلف في تصريح لتلفزيون المربد إن "الشخص يدعى هيثم علي إسماعيل وإنه كان قد دخل في مشادات مع مجاميع تدعي أنهم من المتظاهرين، بعد أن كانوا يتجمعون قرب منزله، رافضين مطالبته لهم بمغادرة المكان".

وأضاف أن "تلك المشادات تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها الشاب بإطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه في الهواء، فيما عمدت تلك المجاميع إلى الرد على هذا التصرف بإحراق منزل الشاب بقنابل المولوتوف".

وأوضح أن "أعداد تلك المجاميع تزايدت حينها وقاموا باقتحام منزله وقتله وسحله وتعليقه على أحد الاعمدة".

وتابع أن "القوات الأمنية لم تتدخل حتى الآن وهي بانتظار قرار من الجهات المختصة بذلك، خشية الاصطدام والاحتكاك بالعناصر غير المنضبطة بين تلك المجاميع".

وتوالت ردود الأفعال المنددة والغاضبة من حادث ساحة الوثبة، حيث رأى ناشطون وسياسيون عراقيون أن المحتجين معروفون بسلميتهم ولا يمكن أن يقبلوا بحصول مثل هكذا أفعال.

من جهة ثانية هدد زعيم التيار الصدري بسحب اتباعه من ساحات الاحتجاجات والتوقف عن حماية المتظاهرين في حال لم يتم تسليم قتلة الشخص إلى السلطات في غضون 24 ساعة، حسب ما أورد صالح محمد العراقي على فيسبوك، وهو حساب مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جثة على عمود في بغداد.. المتظاهرون ينددون واستنكار لتعليق الخزعلي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جثة على عمود في بغداد.. المتظاهرون ينددون واستنكار لتعليق الخزعلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).