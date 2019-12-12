السجن لثلاثة متهمين بالمخدرات في السليمانية

2019/12/12 | 18:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حكمت محكمة جرائم السليمانية الثانية، بالسجن على ثلاثة متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات.

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