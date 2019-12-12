شرطة الديوانية توضح حقيقة اغتيال مواطن في إحدى سيطراتها

2019/12/12 | 18:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أصدرت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن ما حصل امس في احدى سيطراتها، فيما وجهت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق احد منتسبييها.

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