سقوط أول ضحية للأمطار في مصر هذا العام

2019/12/12 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

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لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، صعقا بالكهرباء، وذلك في أثناء عودته من المدرسة في محافظة المنوفية، شمالي مصر، بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكرت صحيفة "الوطن"

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