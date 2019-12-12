في أول اختبار بشري.. عقار ثوري يحارب سرطان الدم

2019/12/12 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

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قال باحثون إن عقارا تجريبيا لعلاج سرطان الدم يمكن أن يحارب المرض الفتاك دون التسبب بآثار جانبية سامة، بعد اختباره لدى البشر لأول

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