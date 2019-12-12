2019/12/12 | 18:00 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ثلاثة ارهابيين في الانبار وصلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/12 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة ارهابيين في الانبار وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة ارهابيين في الانبار وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).