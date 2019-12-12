المجلس الاقتصادي العراقي يثمن موقف الداعمين لجهوده بثني الداخلية بالغاء سمات الصادرة للمستثمرين

2019/12/12 | 18:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن المجلس الاقتصادي العراقي، الخميس، جهود كل من ساهم ودعم جهوده في محاولة ثني وزارة الداخلية عن تنفيذ اعمامها بالغاء سمات الدخول الصادرة من الهيئة الوطنية للاستثمار للمستثمرين في المشاريع الاستثمارية في العراق.

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