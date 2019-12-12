نائب عن سائرون يكشف عن تقدم بحوارات قانون الانتخابات.. هذا ما اتفق عليه الجميع باستثناء الكرد

2019/12/12 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن سائرون، وعضو اللجنة القانونية، أمجد العقابي، الخميس (12 كانون الثاني 2019)، ان الكتل...





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