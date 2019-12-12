شاهد..مراسل العالم يروي ما حدث في ساحة الوثبة اليوم

2019/12/12 | 18:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العالم في بغداد نويد بهروز أن الرواية التي تم تداولها عن الشاب القتيل في ساحة الوثبة والذي يدعى هيثم ويبلغ من العمر 16 عاما بأنه أطلق النا...

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