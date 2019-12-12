بمشاركة عراقية.. انطلاق بطولة العرب للغولف

2019/12/12 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس، مسابقات البطولة العربية الـ 39 للغولف والتي تقام في مدينة مراكش المغربية.

وتشارك في البطولة 12 دولة عربية، من بينها الفريق العراقي.

وسيلعب منتخب العراق الوطني مع مجموعته التي ضمت منتخبات الامارات وتونس والكويت، حسب القرعة التي جرت في المؤتمر الفني الذي يسبق افتتاح منافسات البطولة.

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