اليابان تقدم منحة مالية لشمال شرق سوريا

2019/12/12 | 18:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الهجوم التركي بموجة نزوح كبيرة لسكان شمال شرق سوريا

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