سفير الاتحاد الاوروبي في العراق يعلق على حادثة الوثبة: اشعر بالاشمئزاز!

2019/12/12 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علق سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هارث على حادثة ساحة الوثبة في بغداد.وقال السفير في تغريدة على تويتر، “اشعر بالذهول والاشمئزاز للاحداث المشينة التي جرت اليوم في ساحة الوثبة – نحن نُدين العنف أياً كان من ارتكبه!”.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صوراً تظهر شخصا معلقا على اعمدة (الاشارة) […]

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