2019/12/12 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع، عن عقد مؤتمرها التمهيدي الخاص بإكمال المتطلبات، وسد النقص الحاصل في المناصب الشاغرة في الوزارة.

وأوضح بيان للوزارة، ان المؤتمر الذي ترأسه معاون رئيس اركان الجيش للعمليات، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، بحضور مديري إدارة المعاونيات وقيادات الأسلحة، ناقش ملئ المناصب الشاغرة في القيادات والفرق والوحدات والمديريات، بالإضافة الى قانون التقاعد الجديد، وبحث أبرز فقراته المتعلقة بقانون الخدمة العسكرية، والتي سوف يتم العمل به مطلع العام المقبل.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع تناقش سد النقص بالمناصب الشاغرة وقانون التقاعد الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع تناقش سد النقص بالمناصب الشاغرة وقانون التقاعد الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).