2019/12/12 | 18:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير اعلام هيئة الحشد العقابي: نعمل على توثيق جميع قصص النصر للحشد الشعبي والقوات الأمنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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