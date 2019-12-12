الشابندر يوجه سؤالاً الى المالكي والعامري والخزعلي: هل تنتظرون حتى تضيق الحبال حول اعناقكم؟

2019/12/12 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه السياسي المستقل عزت الشابندر ،اليوم الخميس، سؤالاً الى قادة ورؤساء احزاب سياسية في العراق، مفاده هل تنتظرون حتى تضيق الحبال حول اعناقكم؟.وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”: “لماذا يكتفي السيد عمار الحكيم و الحاج نوري المالكي و الحاج هادي العامري و الشيخ قيس الخزعلي و الشيخ محمد اليعقوبي بادانة الجريمة […]

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