سهيل قبلان - الحرب فاجعة انسانية ومشعلها مجرم خطير

2019/12/12 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان تظل الحرب فاجعة انسانية وكارثة هدامة وفتاكة تضمن القتل والدمار والالام وزرع الاحقاد كما الانقاض, نعم, فاجعة انسانية دوما في ايام الهزائم وايام الانتصارات, ويبقى المجرم الاكبر هو مشعلها من دوافع ومنطلقات عدوانية للتسلط وللنهب وللتوسع ولدوس الانسانية الجميلة في الانسان وحقوقه الاولية المقدسة في الحياة, وشهوته للقتل والرقص على الدماء نازفة والاجساد اشلاء ولاستعراض العضلات, والحرب شيء مهول ومرعب يتعار......

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