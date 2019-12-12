خليل عيسى - الخارج والداخل في ثورة تشرين

2019/12/12 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_عيسى منذ انطلاقة ثورة تشرين تهيمن نظرة محدّدة عن علاقة الثورة بكلّ من الخارج (الدولي) والداخل (اللبناني) ترد في اكثر التعبيرات المكتوبة الصادرة عن منخرطين في الثورة.وهي نظرة تفصح عن حقيقة أنّ "الخارج" شبه مختف عن التفكير عما يحصل "داخل" لبنان.إذ تتداخل النوازع الاديولوجية الطبقوية لدى أكثرية تريد وتعتقد أنه من مصلحتنا كثائرين أن نفهم الثورة بوصفها نتاجاً خالصاً للأزمة الاقتصادية وبأنها نتيجة حصريّة ل......

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