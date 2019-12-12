اللواء 44 بالحشد:احبطنا ثلاث هجمات لداعش خلال 10 ايام جنوب الموصل

2019/12/12 | 18:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري، الخميس، عن احباط ثلاث هجمات لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال الايام العشرة الماضية جنوب الموصل، مشيرا إلى أن “داعش” يسعى لبناء تنظيمات جديدة في جزيرة الحضر.وقال الياسري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تمكنت خلال الايام

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