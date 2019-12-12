قائد طيران الجيش:الحشد الشعبي غيّر معادلة الحرب وقتلنا 3 آلاف داعشي بالتعاون معه

2019/12/12 | 18:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد طيران الجيش الفريق أول ركن حامد المالكي، أن الحشد الشعبي قاتل بوطنية ومهنية عالية وغيّر معادلة الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرا إلى أن طيران الجيش تمكن بالتعاون مع الحشد من قتل ثلاثة آلاف عنصر بالتنظيم.وقال المالكي خلال استضافته في برنامج “رئيس التحرير” الذي تبثه قناة “افاق” وتابعته وكالة صدى، إن “الحشد

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