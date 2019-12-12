2019/12/12 | 18:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة قاطع الشمال للحشد الشعبي، الخميس، ادعاءات واتهامات مدير تربية كركوك بشأن تدخل الحشد الشعبي وممارسته ضغوطا فيما يخص التعيينات، وفيما بينت أنها اصدرت كتابا رسميا منذ بداية العام الحالي يمنع المنتسبين من مراجعة اي دائرة الا بكتاب رسمي وكما هو الحال بداية كل عام حيث يتم تعميمه إلى إدارة المحافظة، أكدت أنها ستسلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاطع عمليات الشمال للحشد الشعبي ينفي ادعاءات تدخله بعمل تربية كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاطع عمليات الشمال للحشد الشعبي ينفي ادعاءات تدخله بعمل تربية كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاطع عمليات الشمال للحشد الشعبي ينفي ادعاءات تدخله بعمل تربية كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).