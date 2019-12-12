2019/12/12 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ،اليوم الخميس، عن بدء التحقيق بحادثة مقتل شخص بطريقة بشعة في ساحة الوثبة وسط بغداد.وذكر بيان للمركز، تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “قاضي التحقيق المختص بقضايا الامن الوطني باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة وسوف تصدر مذكرات قبض بحق كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يتدخل في حادث الوثبة.. تحقيق ومذكرات قبض بحق المتورطين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يتدخل في حادث الوثبة.. تحقيق ومذكرات قبض بحق المتورطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).