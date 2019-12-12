أوامر قبض بحق 11 صاحب مولدة أهلية ودعاوى قضائية لـ70 اخرين في بعقوبة... والسبب؟

2019/12/12 | 18:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن قائممقام مدينة بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، اليوم الخميس، اصدار اوامر قبض بحق 11 صاحب مولدة ورفع دعاوى قضائية لنحو 70 آخرين في المدينة.

وقال الحيالي لـ"الغد برس"، ان "الاسابيع الماضية شهدت اصدار اوامر قبض بحق 11 من أصحاب المولدات الأهلية في مناطق مدينة بعقوبة، فضلا عن رفع دعاوى قضائية واصدار اوامر استقدام بحق نحو 70 آخرين".

وأضاف أن "ذلك جاء نتيجة مخالفتهم للتعليمات والضوابط الحكومية أبرزها جباية مبالغ أكثر من التسعيرة المحددة والبالغة 6 آلاف دينار"، مؤكدا أن" الحملة مستمرة لتطبيق القانون وردع المخالفين".

وكانت قائممقامية بعقوبة حددت مؤخرا تسعيرة المولدات الأهلية بـ6 الاف دينار للأمبير الواحد.

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